Политика

Газета.RuГазета.RuБелый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году. Средства должны были быть выделены в течение 45 дней после подписания документа Трампом.
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