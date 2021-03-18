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Газета.Ru

Белый дом заявил, что Байден не жалеет о своих высказываниях о Путине

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет о своих высказываниях о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС. С соответствующим вопросом к ней обратился журналист ABC.В источнике

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