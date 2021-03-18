Project Syndicat (США): пандемический позор британского правительства (Project Syndicate)

Хотя сегодня в новостях доминируют сообщения о проводимой правительством вакцинации населения, мы не должны забывать о том, что в период с марта по декабрь 2020 года в Англии умерли от сovid-19 как минимум 850 медицинских и социальных работников.