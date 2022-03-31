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Белый дом заявил, что Центробанк и правительство России искусственно накачивают рубль

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала об «искусственном» укреплении рубля.
Lenta.ru
Рубль укрепляет свои позиции к доллару и евро больше недели.
Телеканал 360°
Бедингфилд считает, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.
Газета.Ru
Бедингфилд сообщила, что в РФ «драматическая инфляция», а инвесторы не хотят делать вложений в экономический сектор.
Общественная служба новостей

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Белый дом: Россия занимается искусственным накачиванием рубля
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