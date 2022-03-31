В Минэкономики Германии обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в свете возможного прекращения поставок топлива из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Архитектура унифицированной системной архитектуры MT (MUSA) является первой для любой китайской компании, полностью разработанной внутри страны, и включает поддержку DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan и CUDA.
Российская ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании) направила в правительство предложения по мерам поддержки отрасли, которые должны помочь «в условиях внешнего санкционного давления».