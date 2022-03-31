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Белый дом заявил, что США уговаривают Индию и Китай высвободить нефть из резервов

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов для увеличения объемов предложения на рынке.
Lenta.ru
В то же время интерес к российской нефти марки Urals проявили индийские нефтепереработчики, писал Bloomberg.
РБК
Как заявил Диз, США продолжают взаимодействовать со странами, которые не являются членами Международного энергетического агентства (МЭА).
Lenta.ru
Россия предлагает Индии увеличить закупки и получать нефть со скидкой до $35 за баррель.
РБК

Подробнее о событии

В Белом доме сообщили об обсуждении высвобождения нефти из резервов с Китаем и Индией
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США уговаривают КНР и Индию присоединиться к Западу
Московский Комсомолецвчера в 16:28
США уговаривают Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов
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США предложат Индии и Китаю высвободить нефть из резервов
РБКвчера в 16:51
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РЕН ТВвчера в 16:37
США заявили, что обсуждают высвобождение нефти из резервов с Китаем и Индией
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Белый дом заявил, что США уговаривают Индию и Китай высвободить нефть из резервов
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