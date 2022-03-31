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Белый дом заявил, что контакт Путина и Байдена потребовал бы деэскалации на Украине

Глава администрации США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и Вашингтон считает, что для организации контакта такого рода требуется деэскалация на Украине.
ТАСС
Бедингфилд добавила, что американская сторона пока не наблюдает снижения напряжённости вокруг Украины.
RT на русском
Американский лидер также прокомментировал свои слова о президенте России.
Известия
Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

Подробнее о событии

Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нет
Газета.Ruвчера в 16:56
В Белом доме заявили об отсутствии планов по организации разговора Путина и Байдена
РЕН ТВвчера в 16:52
Белый дом: для подготовки разговора Байдена и Путина требуется деэскалация вокруг Украины
Lenta.ruвчера в 16:52
Белый дом заявил, что планов подготовить разговор президентов Путина и Байдена пока нет
РИА Новостивчера в 16:46
Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нет
Московский Комсомолецвчера в 16:45
Белый дом заявил, что контакт Путина и Байдена потребовал бы деэскалации на Украине
ТАССвчера в 16:44
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