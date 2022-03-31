ТАССБелый дом заявил, что контакт Путина и Байдена потребовал бы деэскалации на УкраинеГлава администрации США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и Вашингтон считает, что для организации контакта такого рода требуется деэскалация на Украине.ТАССБедингфилд добавила, что американская сторона пока не наблюдает снижения напряжённости вокруг Украины.RT на русскомАмериканский лидер также прокомментировал свои слова о президенте России.ИзвестияПутин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.ТАССЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейГазета.RuИзвестияВечерняя МоскваИА Красная ВеснаРЕН ТВКомсомольская правдаПодробнее о событииБелый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нетГазета.Ruвчера в 16:56В Белом доме заявили об отсутствии планов по организации разговора Путина и БайденаРЕН ТВвчера в 16:52Белый дом: для подготовки разговора Байдена и Путина требуется деэскалация вокруг УкраиныLenta.ruвчера в 16:52Белый дом заявил, что планов подготовить разговор президентов Путина и Байдена пока нетРИА Новостивчера в 16:46Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нетМосковский Комсомолецвчера в 16:45Белый дом заявил, что контакт Путина и Байдена потребовал бы деэскалации на УкраинеТАССвчера в 16:44В Белом доме заявили об отсутствии планов подготовки переговоров Байдена и ПутинаRT на русскомвчера в 16:36Показать ещёОценить144Поделиться