Глава администрации США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и Вашингтон считает, что для организации контакта такого рода требуется деэскалация на Украине.
Скорее всего, ближайшие десять дней будут отведены на то, чтобы довести до европейских партнеров практическое содержание сегодня опубликованного указа президента о специальном порядке расчетов за природный газ, поставляемый «Газпромом» в недружественные страны.
«Банк России увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика»,— сообщили в ЦБ.
Суть его в том, что теперь вместо отдельных заводских подразделений — по сварке, окраске и сборке машин платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero), Lada Granta и семейства Niva (Legend и Travel) — будут объединенные производства сварки, окраски и сборки завода в целом.