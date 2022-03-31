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Белый дом заявил, что контакт Путина и Байдена потребовал бы деэскалации на Украине

Глава администрации США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и Вашингтон считает, что для организации контакта такого рода требуется деэскалация на Украине.
ТАСС
Американский лидер также прокомментировал свои слова о президенте России.
Известия
Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.
ТАСС

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Белый дом заявил, что планов подготовить разговор президентов Путина и Байдена пока нет
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В Белом доме заявили об отсутствии планов по организации разговора Путина и Байдена
РЕН ТВвчера в 16:52
Белый дом: для подготовки разговора Байдена и Путина требуется деэскалация вокруг Украины
Lenta.ruвчера в 16:52
Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нет
Газета.Ruвчера в 16:56
Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нет
Московский Комсомолецвчера в 16:45
Белый дом заявил, что контакт Путина и Байдена потребовал бы деэскалации на Украине
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