В кабмине ФРГ по итогам переговоров западных лидеров ранее заявили, что попавшие под санкции международного сообщества российские банки, а при необходимости и другие кредитные организации из России будут исключены из международной системы SWIFT.
Некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей и подвергаются нападкам со стороны иностранных граждан из-за происходящего на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооружённых сил России, начали массовое применение боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель», — заявил он.