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Белый дом заявил, что заморозка активов ЦБ приведет к «свободному падению» рубля

США ожидают, что после заморозки активов Банка России рубль «сорвется в свободное падение», сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
Политическая Экспертиза
Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Санкции распространят на $630 млрд валютных резервов Банка России.
Коммерсантъ
В кабмине ФРГ по итогам переговоров западных лидеров ранее заявили, что попавшие под санкции международного сообщества российские банки, а при необходимости и другие кредитные организации из России будут исключены из международной системы SWIFT.
RT на русском

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Белый дом предсказал рублю «свободное падение» из-за санкций против Центробанка
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Белый дом заявил, что после заморозки активов ЦБ рубль «сорвется в свободное падение»
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