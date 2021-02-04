В ходе брифинга Псаки отдельно остановилась на отношения Вашингтона и Москвы. Секретарь Белого дома обратилась к недавнему разговору Путина и Байдена и заявила, что американский лидер "не отошел от позиций".

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С чего всё началось Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. ТАСС вчера в 14:24