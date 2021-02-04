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SM News
SM News

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать и обсуждать противоречия с Россией

В ходе брифинга Псаки отдельно остановилась на отношения Вашингтона и Москвы. Секретарь Белого дома обратилась к недавнему разговору Путина и Байдена и заявила, что американский лидер "не отошел от позиций".В источнике
С чего всё началось

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
Подробнее о событии

В Белом доме рассказали о курсе Байдена в отношении России

RT на русскомвчера в 14:42

Псаки: Байден будет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Вести.Ruвчера в 14:53

Байден намерен сотрудничать с Россией

Коммерсантъвчера в 14:46

Помощник Байдена обсудил с представителями Польши энергобезопасность Европы

ТАСС16:42

Байден захотел сотрудничать с Россией и противостоять ей

Lenta.ruвчера в 14:40

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией

Взгляд.рувчера в 14:34

В Белом доме заявили, что Байден намерен сотрудничать с Россией

Газета.Ruвчера в 14:33

Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

Во втором полугодии 2020 г. выросло число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных российских банков.
Ведомости00:32

Корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы

«В соответствии с планом боевой подготовки экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском16:18