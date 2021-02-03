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ТАСС
ТАСС

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Байден обсуждал с европейскими союзниками США политику в отношении России, сообщила пресс-секретарь Белого дома.В источнике
С чего всё началось

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
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Газета.Ruвчера в 14:33

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