Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия
Байден обсуждал с европейскими союзниками США политику в отношении России, сообщила пресс-секретарь Белого дома.В источнике
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Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия
Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
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