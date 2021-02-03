Бородина оправдалась за свои слова о людях с зарплатой в 20 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала многочисленные публикации, которые появились после ее недавнего высказывания о том, что тем, кто зарабатывает 20 тысяч рублей не хватает мотивации.