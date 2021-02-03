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ТАСС
ТАСС

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Байден обсуждал с европейскими союзниками США политику в отношении России, сообщила пресс-секретарь Белого дома.В источнике
С чего всё началось

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
Подробнее о событии

Псаки: Байден будет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Вести.Ruвчера в 14:53

В Белом доме заявили, что Байден намерен сотрудничать с Россией

Газета.Ruвчера в 14:33

В Белом доме рассказали о курсе Байдена в отношении России

RT на русскомвчера в 14:42

Байден захотел сотрудничать с Россией и противостоять ей

Lenta.ruвчера в 14:40

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией

Взгляд.рувчера в 14:34

Байден намерен сотрудничать с Россией

Коммерсантъвчера в 14:46

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

ТАССвчера в 14:24

Минпромторг: расширение вмешательства государства в ценообразование не планируется

Сегодня, 3 февраля, глава Минпромторга провел совещание с представителями торговых сетей, одной из тем которого выполнение соглашения по фиксации цен на определенные товары.
Коммерсантъвчера в 15:19

Чемпион UFC Камару Усман допустил проведение боя с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, Камару Усман, вполне готов рассмотреть возможность проведения поединка против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, если однажды непобежденный российский легковес вдруг решит возобновить свою карьеру ради титульного боя, но в более тяжелой весовой категории, в которой находится Усман.
SM Newsвчера в 05:30