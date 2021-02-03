Чемпион UFC Камару Усман допустил проведение боя с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, Камару Усман, вполне готов рассмотреть возможность проведения поединка против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, если однажды непобежденный российский легковес вдруг решит возобновить свою карьеру ради титульного боя, но в более тяжелой весовой категории, в которой находится Усман.