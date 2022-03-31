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Белый дом заявил об искусственном накачивании рубля Центробанком и правительством России

Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля».
RT на русском
Бедингфилд считает, что в России "драматическая инфляция", а инвесторы якобы отказываются от вложений в экономику.
РЕН ТВ
За март американская и европейская валюты подешевели на Мосбирже более чем на 12% — до 83,2 руб. и 92,5 руб. соответственно.
Ведомости
Курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ, добавила Бедингфилд.
News.ru

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Белый дом: ЦБ РФ и правительство искусственно накачивают рубль
Телеканал 360°17:37
Белый дом заявил, что Россия занимается «искусственным накачиванием рубля»
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