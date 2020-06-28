Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.

с чего всё началось

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом 27 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

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