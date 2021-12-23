О каких именно пунктах идёт речь, представитель Белого дома не уточнил. При этом американский чиновник подчеркнул, что США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной стороны.В источнике
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории главного йеменского стадиона, выдвинутого к правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти в Сане.
После распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Инцидент произошёл, когда футболист участвовал в матче 19-го тура Серии А против «Торино» (1:0). В то же время в его дом проникли воры, которые украли часы стоимостью 70 000 евро и другие ценные вещи, принадлежащие Сенси и его жене, на общую сумму 200 000 евро.