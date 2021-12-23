Будьте в Плюсе

Белый дом заявил о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

О каких именно пунктах идёт речь, представитель Белого дома не уточнил. При этом американский чиновник подчеркнул, что США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной стороны.В источнике

Подробнее о событии

США готовы провести переговоры с РФ по безопасности в январе 2022 года
Газета.Ruвчера в 13:50
Белый дом заявил, что США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января
РИА Новостивчера в 12:43
Белый дом объявил о готовности к диалогу Россия — США по гарантиям безопасности
ФАНвчера в 12:03
Белый дом заявил о готовности к переговорам с Россией по безопасности в январе 2022 года
Lenta.ruвчера в 11:55
В США выразили готовность к переговорам с Россией по безопасности
RT на русскомвчера в 11:54
В США заявили о готовности к январским переговорам с РФ по безопасности
ТК Звездавчера в 11:49
В Госдуме готовы к межпарламентским контактам с США по гарантиям безопасности
ТАССвчера в 09:41

Интересное

Астрономы впервые увидели корональный дождь на ультрахолодном карлике

Астрономы впервые зафиксировали корональный дождь на ультрахолодной карликовой звезде.
N + 1вчера в 04:22

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории главного йеменского стадиона, выдвинутого к правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти в Сане.
РИА Новости19:40

В МИДе назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

Россия сможет рассмотреть вопрос о продлении контракта по транзиту газа через Украину, когда станет понятно, кто и в каких объемах будет его закупать.
РБК21:49

Экс-президент СССР Горбачев заявил, что поддерживает диалог России и США по безопасности

После распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости19:56

«Это может привести к региональной инфляции». Амурский бизнес-омбудсмен Борис Белобородов предостерег власти от повышения ставки налога на имущество

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов назвал новую ставку налога на имущество организаций, который платит бизнес, необоснованно завышенной.
Amur.life21:00

Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за COVID-19

Минпросвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии, а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока.
ТАСС16:05

Toyota открыла продажи компактного электрокара C+ Pod

Марка Toyota сообщила, что открывает приём заказов в Японии на двухместный ситикар C+ Pod для всех категорий клиентов.
Тарантас Ньюсвчера в 02:23

НАСА показало полет кометы Леонарда из космоса

Анимированное изображение получено космическим аппаратом НАСА Solar Terrestrial Relations Observatory-A.
Хайтек22 декабря в 06:16

Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.
Коммерсантъ17:26

Дом полузащитника «Интера» ограбили во время матча Серии А

Инцидент произошёл, когда футболист участвовал в матче 19-го тура Серии А против «Торино» (1:0). В то же время в его дом проникли воры, которые украли часы стоимостью 70 000 евро и другие ценные вещи, принадлежащие Сенси и его жене, на общую сумму 200 000 евро.
Soccer.ruвчера в 11:10