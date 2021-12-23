О каких именно пунктах идёт речь, представитель Белого дома не уточнил. При этом американский чиновник подчеркнул, что США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной стороны.

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