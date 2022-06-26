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Белый дом заявил о призыве Байдена и Шольца к дипломатическому решению ситуации на Украине

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц едины во мнении о необходимости решить конфликт на Украине путем переговоров.
Аргументы и Факты
Как отметил представитель Белого дома, американская и германская стороны имеют одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта.
Комсомольская правда
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости
Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Белый дом заявил о солидарности Байдена и Шольца по решению кризиса на Украине
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Комсомольская правда09:31
Белый дом заявил о призыве Байдена и Шольца к дипломатическому решению ситуации на Украине
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