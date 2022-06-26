Lenta.ruБелый дом заявил о призыве Байдена и Шольца к дипломатическому решению ситуации на УкраинеПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц едины во мнении о необходимости решить конфликт на Украине путем переговоров.Аргументы и ФактыКак отметил представитель Белого дома, американская и германская стороны имеют одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта.Комсомольская правдаСаммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.РИА НовостиСреди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruПрофильГазета.RuГЛАС.RUКомсомольская правдаПодробнее о событииБелый дом заявил о солидарности Байдена и Шольца по решению кризиса на УкраинеГазета.Ru10:00Белый дом: США и ФРГ призвали добиваться урегулирования на Украине дипломатическим путемРИА Новости09:02Самое цитируемоеБелый дом: США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на УкраинеАргументы недели09:13В США заявили, что Байден и Шольц выступают за дипломатическое решение по УкраинеТАСС09:32США и Германия призвали добиться дипломатического урегулирования конфликта на УкраинеКомсомольская правда09:31Белый дом заявил о призыве Байдена и Шольца к дипломатическому решению ситуации на УкраинеLenta.ru09:31Белый дом: США и ФРГ призвали добиться завершения украинского конфликта дипломатическиLife.ru09:35Показать ещёОценить191Поделиться