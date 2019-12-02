Соцсети взбудоражило видео, снятое где-то на севере России. На нем по снегу идет белый мишка, на боку которого черной краской написано название самого известного танка советских времен Т-34.

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

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