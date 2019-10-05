Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал в интервью телеканалу РБК, что глава правительства Дмитрий Медведев не пытался ему помочь в этой ситуации.

с чего всё началось

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Наука Древние свитки из Геркуланума расшифрует искусственный интеллект Представители Университета Кентукки предложили оригинальный способ решить эту проблему, использовав рентгеновские лучи и искусственный интеллект.

Политика Венгрия изымает выданные украинцам паспорта Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Музыка В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.

Недвижимость Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.

Политика Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.

Гаджеты Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple увеличит производство новой линейки смартфонов iPhone 11 на 10%, выпустив еще 7-8 млн устройств.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Экономика Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

Политика Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Наука «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.

Здоровье Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Гаджеты Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC по всему миру Полноценную поддержку NFC (Near Field Communication), обеспечивающую беспроводную передачу данных малого радиуса действия, получит ожидаемый Xiaomi Mi Band 5. Об этом, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщают зарубежные профильные СМИ.

Армия и оружие В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.