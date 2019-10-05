Политика
РБКБелых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
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с чего всё началось
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал в интервью телеканалу РБК, что глава правительства Дмитрий Медведев не пытался ему помочь в этой ситуации.РБК03:00
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
Оренбург — Динамо 2:0
Спорт-Экспресс 06:58
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.
Московский Комсомолец 09:26
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Театры
«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер
Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.
ТК Звезда 07:40
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва вчера в 12:19
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Общество
Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска уволили после пьяного дебоша
Специалиста одного из подразделений администрации Южно-Сахалинска уволили после того, как в интернет попало видео с его участием.
РИА Сахалин-Курилы 04:22
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Футбол
«Уфа» призвала отправить в отставку судью матча с «Ахматом»
Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.
REGNUM 08:57
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google
Предполагается, что сайт закрыли по просьбе Huawei, так как скачиваемые приложения для установки основных приложений от Google, нарушает безопасность используемой версии Android на Mate 30.
Astera 02 октября в 05:42
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями
СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
ОК! вчера в 20:47
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 02 октября в 08:53
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.
Автоновости дня вчера в 03:25
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Общество
Названы восемь омолаживающих продуктов
Известия 00:53