Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал в интервью телеканалу РБК, что глава правительства Дмитрий Медведев не пытался ему помочь в этой ситуации.

с чего всё началось

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

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