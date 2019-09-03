Футбол
Спорт-ЭкспрессБендтнер перешел в «Копенгаген»
Нападающий Никлас Бендтнер подписал контакт с «Копенгагеном». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте датского клуба.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Происшествия
СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест
Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.
РЕН ТВ 06:26
Происшествия
Прокуратура запросила более 3 лет для фигуранта «дела 27 июля» Беглеца
Гособвинитель запросила три года и два месяца лет колонии индивидуальному предпринимателю Даниле Беглецу — участнику несогласованной акции протеста 27 июля, которому вменяется применение неопасного для жизни насилия к представителю власти.
РБК 05:26
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Теннис
Первая ракетка мира Осака восхитилась поведением Медведева на US Open
Первая ракетка мира японка Наоми Осака поддержала россиянина Даниила Медведева.
Sport24.ru 04:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Технологии
Veon будет покупать активы и технологии вне телекома
Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.
Ведомости 05:39
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Армия и оружие
Индия хочет получить 100-процентную локализацию по АК-203
Немаловажное значение придается переговорам о развертывании производства автоматов АК-203 в Корве, штат Уттар-Прадеш.
Военное обозрение 05:37
Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 вчера в 18:06
Здоровье
Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС
С 4 сентября и до окончания карантина введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-ый километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.
АСН24 05:55
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Происшествия
В Финском заливе буксируют тонущую яхту
В Кронштадтском районе Петербурга спасатели приступили к буксировке катера, который получил пробоину в Финском заливе.
АБН 05:31
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Музыка
Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она
Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.
ФАН 04:56
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Авто
Фанаты автомобиля ВАЗ-2102 опубликовали обновленный дизайн кузова
В интернете появились рендеры обновленного ВАЗ-2102, которые создали фанаты автомобиля.
Car.ru 06:16
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59