Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБендтнер перешел в «Копенгаген»

Нападающий Никлас Бендтнер подписал контакт с «Копенгагеном». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте датского клуба.
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