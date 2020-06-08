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РИА НовостиРИА НовостиБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
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Хеведес попрощался с болельщиками «Локомотива»

Советский спорт15:08

Кикнадзе: «Локомотив» и Хёведес расстались хорошими друзьями

Чемпионат14:55

«Спасибо, Бене!» Геркус прокомментировал уход Хеведеса из «Локо»

Sports.ru15:30

Гендир «Локомотива» Кикнадзе: «Мы расстались с Хеведесом хорошими друзьями»

Soccer.ru15:11

Хеведес — «Локомотиву»: «Надеюсь, вы сможете удержать второе место и вновь сыграть в Лиге чемпионов»

Sport24.ru14:37

«Локомотив» объявил об уходе Хеведеса

Матч ТВ12:11

Кикнадзе признался, что Хеведес давно заявлял о своем желании быть ближе к семье

Спорт-Экспресс15:07
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru 16:53
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Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
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Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза рассказал об истинном характере актера

Экспресс газета 10:57
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Политика

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Политика

В США демократы представили законопроект о реформе полиции

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране.
ТАСС 11:32
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Происшествия

Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
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Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
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Общество

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
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Футбол

«Крылья Советов» и «Рубин» провели закрытую игру

Сегодня, 8 июня, на поле стадиона «Ак Барс Арена» состоялся закрытый тренировочный матч между местным "Рубином" и самарскими "Крыльями Советами".
ГТРК Самара 10:50
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
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Общество

Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17

Взгляд.ру вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС 04:55
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Политика

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
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Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
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В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
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Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
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Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
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Путин подписал закон об удвоении пособия на первого ребёнка

Президент Владимир Путин подписал закон о неотложных мерах, которые направлены на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий коронавируса.
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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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