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Армия и оружие Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

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