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РИА НовостиРИА НовостиБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
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Трогательное обращение Хеведеса к болельщикам «Локомотива». ВИДЕО

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«Спасибо, Бене!» Геркус прокомментировал уход Хеведеса из «Локо»

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«Локомотив» показал голы покинувшего клуб Хеведеса (видео)

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«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Бенедиктом Хёведесом

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Хеведес — «Локомотиву»: «Надеюсь, вы сможете удержать второе место и вновь сыграть в Лиге чемпионов»

Sport24.ru14:37

«Спасибо, Бене!» Геркус отреагировал на уход Хеведеса из «Локомотива»

Спорт-Экспресс14:55
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Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

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Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Энергетика

Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
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В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
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Мишустин заявил о готовности РФ к старту туристического сезона

По словам Мишустина, был создан план выхода российской туристической отрасли из режима ограничений, введенного в связи с пандемией.
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Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

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Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

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Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
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В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

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Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
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Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах

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Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
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Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

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В сети появился трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном

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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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