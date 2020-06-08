Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Здоровье Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM. 1,1K

Наука Негативное мышление увеличивает риск развития деменции Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера. 29

Общество Путин подписал закон о переносе туров Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг. 3

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 488

Энергетика Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. 67

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Политика В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов. 3K

Футбол Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.

Общество Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).

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