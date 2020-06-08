Коронавирус
РИА НовостиБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
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Здоровье
Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Игры
Игрок в Eve Online заработал около $60 тысяч за один рейд на цитадели
CyberSport.ru 06 июня в 14:14
Общество
Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни
Российская газета 08:23
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Энергетика
Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Коммерсантъ 13:51
Общество
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
Общество
Мишустин заявил о готовности РФ к старту туристического сезона
По словам Мишустина, был создан план выхода российской туристической отрасли из режима ограничений, введенного в связи с пандемией.
Мойка78 06:30
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Одобрение типа транспортного средства получил оснащенный новым двигателем российский седан Kia K5 - Kia Optima последней генерации.
МонаВиста 12:35
Кино
Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»
Брюс Кэмпбелл рассказал о работе над следующей частью «Зловещих мертвецов».
КиноПоиск 14:09
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Космос
Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
АК&М 05:19
Футбол
Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку
Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.
Бомбардир.ру 16:44
Армия и оружие
За сутки более ста российских военных излечились от коронавируса
ГЛАС.RU 06 июня в 14:42
Общество
Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах
Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
Единоборства
Мейвезер предложил Макгрегору провести реванш
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер обратился к экс-чемпиону UFC в двух дивизионах Конору Макгрегору, который 7 июня объявил о завершении карьеры.
Metaratings 07:18
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Кино
В сети появился трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном
В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном.
Piter.tv 07:52