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РИА НовостиРИА НовостиБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
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«Локомотив» объявил об уходе Хеведеса

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Трогательное обращение Хеведеса к болельщикам «Локомотива». ВИДЕО

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Хеведес — «Локомотиву»: «Надеюсь, вы сможете удержать второе место и вновь сыграть в Лиге чемпионов»

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«Спасибо, Бене!» Геркус отреагировал на уход Хеведеса из «Локомотива»

Спорт-Экспресс14:55
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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:39
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Здоровье

На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области ввели режим ЧС из-за новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Происшествия

Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
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Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

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Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
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Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
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Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa 14:50
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Экономика

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъ 18:18
Общество

Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
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У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
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Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
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Политика

В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
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Путешествия

Отдыхать по всей России туристам разрешат с 1 июля

Руководители регионов до 15 июня подготовят планы по открытию туристического сезона.
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Культура

«Союзмультфильм» показал, как выглядит волк из нового «Ну, погоди!»

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Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

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В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
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Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса.
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На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
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По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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