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РИА НовостиРИА НовостиБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
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