Лига чемпионов
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Бенфикой»
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Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:27
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Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу в результате драки в Верховной раде после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщила в среду глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
Общество
Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»
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Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Тарантино хочет снять продолжение фильма «Убить Билла»
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В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Экономика
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
Происшествия
В Ижевске ребенок умер в детском саду во время тихого часа
В Ижевске годовалая девочка умерла по время тихого часа в детском саду. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем
Для всех государственных служащих и сотрудников бюджетных организаций 31 декабря объявлен выходным днем.
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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Общество
Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год
Евровидение-2019 быстрее всего набрало популярность среди запросов россиян в Google о событиях текущего года.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» заявил о разрыве сотрудничества с Малаховым
Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин заявил, что прекращает с Малаховым всяческое сотрудничество.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Общество
Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы
В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
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Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.