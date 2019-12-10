Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Бенфикой»

Начало встречи в 23:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Артем Дзюба: «Мы обосрались». Сергей Семак: «Катастрофы нет»

Фонтанка.Рувчера в 17:59

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

Петербургский дневниквчера в 14:25

«Бенфика» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 13:59

Семак огласил стартовый состав «Зенита» на матч против «Бенфики»

Матч ТВвчера в 13:54

«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

Спорт-Экспрессвчера в 13:52

«Бенфика» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Sport24.ruвчера в 13:50

Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

Депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу в результате драки в Верховной раде после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщила в среду глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
РИА Новости 08:06
Общество

Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Газета.Ru 07:53
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Газета.Ru вчера в 06:00
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Политика

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридус вчера в 14:42
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 04:28
Кино

Поклонникам Черной вдовы раскроют главную тайну

Sibnet Новости вчера в 21:32
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv 01:32
Кино

Тарантино хочет снять продолжение фильма «Убить Билла»

Телепрограмма 05:32
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
Москва 24 вчера в 08:31
Происшествия

В Ижевске ребенок умер в детском саду во время тихого часа

В Ижевске годовалая девочка умерла по время тихого часа в детском саду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Общество

В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем

Для всех государственных служащих и сотрудников бюджетных организаций 31 декабря объявлен выходным днем.
За облаками 07:21
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Общество

Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год

Евровидение-2019 быстрее всего набрало популярность среди запросов россиян в Google о событиях текущего года.
Коммерсантъ 05:03
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Музыка

Продюсер «Ласкового мая» заявил о разрыве сотрудничества с Малаховым

Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин заявил, что прекращает с Малаховым всяческое сотрудничество.
Суть событий 05:01
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Экономика

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС 05:42
Общество

Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Известия 08:05
Транспорт

Володин: Новый мост через Волгу в Саратове построят в 2026 году

АиФ Саратов 07:28
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное