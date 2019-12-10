Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Бенфикой»

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Политика В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде Депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу в результате драки в Верховной раде после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщила в среду глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.

Политика В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки» «Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Политика Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины "Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.

Политика Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.