Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».
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Артем Дзюба: «Мы обосрались». Сергей Семак: «Катастрофы нет»

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«Бенфика» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

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«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

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Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона

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В Вашингтоне Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, президентом этой страны Дональдом Трампом, а также с пулом американских политологов, специализирующихся на отношениях с Россией.
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В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
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Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Невские Новости 18:00
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Политика

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В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
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Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
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Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду

Екатерина Варнава уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, который работает в балете Полины Гагариной.
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Общество

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Футбол

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
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Экономика

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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Политика

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
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В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
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Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
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США запретили полеты 175 саудовским студентам, изучающим авиацию

Власти США запретили совершать полеты 175 студентам из Саудовской Аравии, изучающим в стране авиацию.
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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

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Джип «слуги народа» Юзика заблокировал работу пожарных на месте трагедии в Одессе - видео

В понедельник, 9 декабря, в центре Одессы депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, больше известный как актер «Студии Квартал-95» Юзик, заблокировал выезд пожарным, расчищавшим завалы после пожара в колледже экономики.
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