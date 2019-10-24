Португальская "Бенфика" обыграла дома французский "Лион" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Открыл счет полузащитник "Бенфики" Рафаэл Силва на 4-й минуте встречи.

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