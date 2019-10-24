Лига чемпионов
МК-Спорт«Бенфика» обыграла «Лион» в матче Лиги чемпионов
Португальская "Бенфика" обыграла дома французский "Лион" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Открыл счет полузащитник "Бенфики" Рафаэл Силва на 4-й минуте встречи.
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Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
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В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
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Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру
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Телеканал 360° вчера в 20:16
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REGNUM вчера в 05:53
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Как рассказал корреспонденту А42.RU источник в местной администрации, кузбассовец, по предварительным данным, погиб после того, как на него напал медведь.
Газета Кемерова вчера в 09:22
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Коммерсантъ вчера в 17:39
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Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
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РИА Новости вчера в 10:27
Армия и оружие
США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.
Взгляд.ру вчера в 12:05
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Российская газета вчера в 20:40
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Inc-news.ru вчера в 17:59
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Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
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Газета.Ru вчера в 11:12
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК вчера в 14:35
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
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Политика
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Политика
Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента
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Красная весна вчера в 19:00
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В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
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В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 16:14