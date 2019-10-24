«Бенфика» обыграла «Лион» со счетом 2:1 в домашнем матче Лиги чемпионов. В составе португальской команды отличились Рафа Силва и Пиззи, у французской — Мемфис Депай. После 3 туров в группе G лидирует «Лейпциг» (6 очков), «Зенит» (4) — второй, на третьем месте — «Лион» (4), «Бенфика» (3) — четвертая.

Экономика США хотят оставить Китай без долларов США и Китай могут подписать соглашение и прекратить торговые войны.

Политика В Германии заметили рост ненависти к евреям В Германии каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды, а 41 процент считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Армия и оружие Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».

Общество В Челябинске уволен главврач больницы, где взбунтовались травматологи По итогам проверки трудовой договор с главврачом ГКб №6 Виктором Шепелевым расторгнут с 24 октября.

Армия и оружие Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».

Наука В Коми нашли хрящевой скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила Окаменелости древнейшего предка всех наземных позвоночных в прекрасной сохранности обнаружены международной группой исследователей, в число которых вошел ученый Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Павел Безносов, сообщает ведущий научный журнал Nature.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Политика Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров.

Единоборства Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Финансы Сечин считает возможной глобальную валютную войну Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Финансы Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5% Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Экономика Акции Twitter подешевели почти на 20% Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке $38,83.

Шоу-бизнес Наталья Краско после развода чувствует себя использованной Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Фигурное катание Российские фигуристы сутки добирались до Канады Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.