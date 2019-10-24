Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бенфика» победила «Лион» в группе «Зенита»

«Бенфика» обыграла «Лион» со счетом 2:1 в домашнем матче Лиги чемпионов. В составе португальской команды отличились Рафа Силва и Пиззи, у французской — Мемфис Депай. После 3 туров в группе G лидирует «Лейпциг» (6 очков), «Зенит» (4) — второй, на третьем месте — «Лион» (4), «Бенфика» (3) — четвертая.
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Футбол. Лига чемпионов. Бенфика - Лион. Прямая трансляция

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