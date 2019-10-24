Лига чемпионов
РИА Новости«Бенфика» победила «Лион» в матче Лиги чемпионов
Португальская "Бенфика" нанесла поражение французскому "Лиону" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы G, состоявшаяся в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1.
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VSE42.RU вчера в 04:55
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Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей вчера в 10:07
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Анастасия Решетова показала фигуру спустя 6 дней после родов
Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свою фигуру через шесть дней после родов.
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Общество
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Автоспорт
Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.
Вести.Ru 03:34
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
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«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru 22 октября в 09:48
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Переброшенные на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании американские стратегические бомбардировщики В-52Н совершили тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщило командование ВВС США в Европе.
Экономика сегодня вчера в 00:15
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Российская газета 00:56
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине
Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва вчера в 14:54
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Интерфакс 03:56
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости вчера в 10:22
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Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
RT на русском вчера в 22:05
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Обсуждаемая модель собирается на шасси Yaris L. Во внешнем оформлении модификация LX отличается радиаторной решеткой, новой оптикой и другим оформлением бамперов.
Car.ru 21 октября в 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.
Волгоградская правда 02:26
Футбол
Рамос оштрафован на миллион евро
Как сообщает El Mundo, футболист получил штраф размером в один миллион евро.
Sportbox.RU 03:38
Кино
Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink
Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.
Регион online вчера в 06:06
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
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В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
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Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Общество
Эксгумация останков Франко пройдет 24 октября
Решение принято в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 г. После эксгумации останки будут перезахоронены на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо, где покоится супруга диктатора Кармен Поло, сообщает Reuters.
Дилетант 21 октября в 08:49
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Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ProstoProSport 01:31
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Кино
Юрий Быков в Екатеринбурге рассказал, как понимать его фильм «Сторож»
22 октября в Екатеринбурге, в кинотеатре КАРО (ТРЦ «Радуга парк») устроили премьерный показ нового фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова («Майор», «Дурак», «Спящие», «Завод»).
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 00:54