Португальская "Бенфика" нанесла поражение французскому "Лиону" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы G, состоявшаяся в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1.

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