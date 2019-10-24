Лига чемпионов
РИА Новости«Бенфика» победила «Лион» в матче Лиги чемпионов
Португальская "Бенфика" нанесла поражение французскому "Лиону" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы G, состоявшаяся в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1.
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" дома проиграл "Челси".
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Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
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СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
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В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ вчера в 11:55
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