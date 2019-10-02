Футбол
Евро-футбол.ру«Зенит» пропустил 7 голов от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА встречались молодежные составы «Зенита» и «Бенфики». Португальский коллектив укрепил статус лидера группы G, разгромив сверстников из Санкт-Петербурга - 7:1. Дублем в составе гостей отметился Тьяго Гувейя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Культура
Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ
Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
Adindex.ru вчера в 22:45
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Forbes 04:47
Политика
Путин напомнил о целях строительства «Северного потока-2»
По словам Путина, Россия обеспечивает бесперебойные, стабильные поставки газа в Европу и продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых – газопровод «Северный поток» и «Турецкий поток».
ПолитРоссия 07:27
Армия и оружие
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Общество
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы
В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
РБК 10:13
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Политика
На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец 30 сентября в 05:27
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Финансы
На Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Политика
Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова
Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие
Пентагон провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело в среду четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем.
ТАСС 09:09
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва вчера в 07:18
Культура
Скончался грузинский композитор Гия Канчели
Союзное Вече 05:00
Политика
США расширили санкции против структур Евгения Пригожина
Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа с Россией "Минфин ввёл санкции против личных самолетов, яхт и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за Агентством интернет-исследований и его попытками подорвать американский демократический процесс", – приводятся слова министра финансов Стивена Мнучина.
Право.ру вчера в 00:42
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52