В матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА встречались молодежные составы «Зенита» и «Бенфики». Португальский коллектив укрепил статус лидера группы G, разгромив сверстников из Санкт-Петербурга - 7:1. Дублем в составе гостей отметился Тьяго Гувейя.

«Зенит» пропустил 7 голов от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Культура Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Политика Путин напомнил о целях строительства «Северного потока-2» По словам Путина, Россия обеспечивает бесперебойные, стабильные поставки газа в Европу и продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых – газопровод «Северный поток» и «Турецкий поток».

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Общество «Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.

Политика На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня» Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Происшествия В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Финансы На Украине после затяжного пике подорожал доллар Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Армия и оружие Пентагон провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты Министерство обороны США провело в среду четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем.

Общество Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.

Политика США расширили санкции против структур Евгения Пригожина Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа с Россией "Минфин ввёл санкции против личных самолетов, яхт и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за Агентством интернет-исследований и его попытками подорвать американский демократический процесс", – приводятся слова министра финансов Стивена Мнучина.

Здоровье В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.