Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 7:1. Единственный мяч питерцев в активе Вадима Симутенкова.

«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА

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