Футбол
Pravda.Ru«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА
Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 7:1. Единственный мяч питерцев в активе Вадима Симутенкова.
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ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
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Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
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Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
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Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
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«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ
Нева Спорт вчера в 16:20
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
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В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка
Роздравнадзор отозвал из обращения популярный препарат от язвы желудка "Зантак".
Российская газета 12:59
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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Екатеринбуржца задержали в Таиланде из-за сувенирных денег
Вадим взял с собой из России ненастоящие детские деньги, на них написано, что это сувенирная продукция.
RuNews24.ru вчера в 05:24
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Почему украинские радикалы должны поддержать «формулу Штайнмайера»
Активисты украинских националистических организаций держат плакат с надписью «Нет капитуляции!» во время акции против подписания «формулы Штайнмайера» у офиса президента Украины Владимира Зеленского Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС Неудивительно, что ориентирующиеся на националистов украинские политики уже подняли вопрос на щит.
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Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика
Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей
Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Политика
Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН
Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
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Происшествия
Мать троих детей из Воронежской области осудили за финансирование терроризма
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области, она – мать троих детей.
МОЁ! Оnline Воронеж 13:36
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются почти каждый день, но лишь малое количество из них соответствуют действительности и подтверждены фактами или словами близких 48-летней актрисы.
Woman.ru 12:01
Экономика
Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.
News.ru 11:57
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
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Отец Дзагоева рассказал, что отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм»
Отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Елибзар Дзагоев, рассказал о том, как отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм».
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Политика
Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину
Компания «Интер РАО», являющаяся российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину.
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Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова родила ребенка в 46 лет
Советская и российская актриса театра и кино 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка.
Известия 11:39
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58