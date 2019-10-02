Футбол
Pravda.Ru«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА
Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 7:1. Единственный мяч питерцев в активе Вадима Симутенкова.
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В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек
РИА Новости вчера в 12:59
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
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Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Политика
Меркель рассказала о возможности снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала подписание "формулы Штайнмайера" и санкций против России, сообщает РИА Новости.
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«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады
«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Политика
Трамп выступил против вмешательства третьих стран в дела Арктики
Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
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Авто
У Kia Cerato появились оспортивленные версии GT
Исполнения GT Line и GT Line+ доступно для седанов с мотором 2.0 (150 л.с.) в сочетании с «автоматом», автомобили, помимо шильдиков с названием версии, можно отличить по решётке радиатора, глянцево-чёрным накладкам на порогах и зеркалах, спойлеру на крышке багажника и заднему диффузору с красными вставками.
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В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек вчера в 02:44
Общество
Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия
Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
Амур.инфо 11:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia вчера в 13:58
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
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Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
RT на русском 16:10
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Футбол
Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира
На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Футбол
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Чемпионат 16:51