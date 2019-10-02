Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА

Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 7:1. Единственный мяч питерцев в активе Вадима Симутенкова.
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Юные зенитовцы проиграли «Бенфике» со счётом 1:7

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«Зенит» в Юношеской лиге УЕФА — 3:11 после двух матчей

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«Зенит» пропустил семь голов от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА

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«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов

Sport24.ru08:59
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В редакции газеты «Черновик» при обысках изъяли системные блоки

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В результате нападения погиб один человек, ещё десять пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.
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Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Здоровье

Минздрав Башкирии назвал больницы, которые будут оптимизированы

18 медучреждений республики будут оптимизированы до девяти.
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Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

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В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
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Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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Церемония вручения премии ТЭФИ-2019 стартовала в столице

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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Подписание "формулы Штайнмайера" означает, что все стороны, в частности Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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