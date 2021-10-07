С начала 2021 года в Новосибирске максимальный рост по стоимости показал бензин АИ-92: с начала года он подорожал на четыре рубля и 1 копейку, сообщает Новосибирскстат.

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