Причиной приостановки продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в сентябре стало раннее включение отопления, заявил начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов на сессии Петербургского международного газового форума.
Россия предоставила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос 45 стран по отравлению оппозиционера Алексея Навального, сообщил ТАСС постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Решение НАТО о прекращении аккредитации восьми дипломатов российской миссии при Североатлантическом альянсе не стало неожиданным, но удивило своей бесцеремонностью, так как официальных причин такого действия названо не было.