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Бензин АИ-92 в Новосибирске подорожал на четыре рубля с начала года

С начала 2021 года в Новосибирске максимальный рост по стоимости показал бензин АИ-92: с начала года он подорожал на четыре рубля и 1 копейку, сообщает Новосибирскстат.В источнике

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