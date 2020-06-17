Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.

с чего всё началось

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах 18 июня достигла 57,314 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это на 0,99% выше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

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