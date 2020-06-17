Энергетика
РБКБиржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд
Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах 18 июня достигла 57,314 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это на 0,99% выше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.РБКвчера в 09:34
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Общество
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Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.
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Inc-news.ru 16 июня в 13:37
Политика
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РИА Новости 12:19
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
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В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
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В России из-за коронавируса предложили сократить новогодние каникулы
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