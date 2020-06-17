Энергетика

РБКРБКБиржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах 18 июня достигла 57,314 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это на 0,99% выше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Читать в источнике
Комментировать3,9K
с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ09:48

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Стоимость бензина Аи-95 на российских биржах побила новый рекорд

Говорит Москва07:29

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС07:03

Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд

Вести.Ru11:26

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь

Uznayvse.ru 08:14
3
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
137
Политика

В Кремле прокомментировали ночной визит полиции к журналисту «Дождя»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит полиции к журналисту телеканала «Дождь» Антону Баеву.
RuNews24.ru 09:15
17
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
26
Энергетика

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 12:37
5
Футбол

«Наполи» выиграл Кубок Италии, обыграв «Ювентус» в серии пенальти

В серии пенальти игроки «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд футболисты не смогли открыть счет в первом тайме.
RuNews24.ru вчера в 19:18
Общество

В Екатеринбурге УИК отказалась от участия в голосовании по Конституции

Участковая избирательная комиссия №1503 в Екатеринбурге полным составом отказалась от участия в организации голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерние Ведомости 08:37
40
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
39
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,9K
Экономика

Медведев назвал три главных экономических шока для экономики России

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике» написал, что на сегодняшний день Россия испытывает сразу три внешних экономических шока.
РИАМО вчера в 03:07
2,1K
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
918
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
759
Политика

МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

Позиция МИДа не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне ‒ июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
16
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,7K
Происшествия

Родители погубили ребенка, заставив выпить воду

Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.
РИА Новости 13:01
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru 16 июня в 13:37
8
Политика

Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине

Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 12:19
435
Общество

Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
5
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,6K
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости 12:39
82
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
261
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
3
Авто

Появились первые изображения тяжелого УАЗ «Пикап»

По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
11
Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
268
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
20
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
217
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
1,2K
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
413
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,2K
Общество

В России из-за коронавируса предложили сократить новогодние каникулы

В России из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции и дополнительных выходных предлагают сократить количество нерабочих дней в январе 2021 года.
FlashNord 16 июня в 05:26
5,5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное