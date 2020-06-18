Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Комментировать3,8K
с чего всё началось

Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.
Интерфаксвчера в 08:35

Подробнее о событии

Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд

Вести.Ru11:26

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ09:48

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Стоимость бензина Аи-95 на российских биржах побила новый рекорд

Говорит Москва07:29

Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

ТАСС07:57

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
173
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна

22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
8
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
742
Происшествия

Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
1
Политика

Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
2,7K
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
243
Общество

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
24
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

РБК вчера в 23:38
110
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
24
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
1,2K
Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
6
Общество

ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре

Вести.Ru вчера в 11:21
3,9K
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,4K
Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
166
Общество

Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
706
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
23
Экономика

Qiwi продала Совкомбанку проект «Совесть»

В рамках сделки Qiwi намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:42
5
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
22
Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия вчера в 16:16
35
Авто

Tesla ищет дизайнеров для создания электрокара в китайском стиле

Предполагается, что новая модель окажется компактнее Tesla Model 3, и это, пожалуй, всё, что можно сказать о будущем электрокаре.
Российская газета 08:00
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5,6K
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова прилетела в Астрахань на судебные разбирательства

Анастасия Волочкова вложила деньги в проект своего бывшего мужа – в строительство жилого комплекса, где Анастасии принадлежат 22 квартиры.
RuNews24.ru 10:05
19
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Армия и оружие

На репетиции парада Победы «засветился» «Тайфун-ВДВ»

Продолжается подготовка к параду Победы, который состоится 24 июня.
ГЛАС.RU 07:28
Футбол

УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
Деловое.ТВ вчера в 16:32
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9K
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
394
Политика

Проведение диспансеризации могут восстановить в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вопрос восстановления диспансеризации в стране.
Газета.Ru 11:32
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
385
Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное