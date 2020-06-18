Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
Читать в источнике
Оценить5K
с чего всё началось
Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.Интерфаксвчера в 08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
Происшествия
Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы
После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
РБК вчера в 23:38
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Общество
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Общество
Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Экономика
Qiwi продала Совкомбанку проект «Совесть»
В рамках сделки Qiwi намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Авто
Tesla ищет дизайнеров для создания электрокара в китайском стиле
Предполагается, что новая модель окажется компактнее Tesla Model 3, и это, пожалуй, всё, что можно сказать о будущем электрокаре.
Российская газета 08:00
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова прилетела в Астрахань на судебные разбирательства
Анастасия Волочкова вложила деньги в проект своего бывшего мужа – в строительство жилого комплекса, где Анастасии принадлежат 22 квартиры.
RuNews24.ru 10:05
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Армия и оружие
На репетиции парада Победы «засветился» «Тайфун-ВДВ»
Продолжается подготовка к параду Победы, который состоится 24 июня.
ГЛАС.RU 07:28
Футбол
УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
Деловое.ТВ вчера в 16:32
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Проведение диспансеризации могут восстановить в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вопрос восстановления диспансеризации в стране.
Газета.Ru 11:32
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20