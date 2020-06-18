Энергетика
ГЛАС.RUБиржевые цены на бензин в России побили новый рекорд
Биржевые цены на автомобильное топливо в России вновь обновили исторический максимум. В ходе торговой сессии бензин АИ-95 подорожал на 1%, до 57,31 тыс. рублей за тонну. Цены на АИ–92 также выросли на 1%, до 57,83 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.РБКвчера в 09:34
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Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»
Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
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Политика
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Здоровье
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Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Авто
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Известия вчера в 03:53
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
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Происшествия
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Если Маргарита объявит себя потерпевшей, то брата из дела уберут, так как она является более близким родственником.
Paparazzi.ru 07:32
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
В России из-за коронавируса предложили сократить новогодние каникулы
В России из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции и дополнительных выходных предлагают сократить количество нерабочих дней в январе 2021 года.
FlashNord 16 июня в 05:26
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Командование Вооруженных сил США опубликовало новые данные о присутствии бойцов российских частных военных компаний на территории Ливии.
Московский Комсомолец 05:44
Общество
Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
Экономика
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РИА Новости вчера в 13:44
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Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot
Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
Rambler News Service вчера в 04:05
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В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов
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У экс-президента Казахстана, 79-летнего Нурсултана Назарбаева подтвердили коронавирус.
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Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Сегодня в Никулинском суде должен был состояться бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина, но в полицию поступило сообщение о том, что административное здание заминировано.
Территория новостей 15 июня в 12:33
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Футбол
Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31