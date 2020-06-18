Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUБиржевые цены на бензин в России побили новый рекорд

Биржевые цены на автомобильное топливо в России вновь обновили исторический максимум. В ходе торговой сессии бензин АИ-95 подорожал на 1%, до 57,31 тыс. рублей за тонну. Цены на АИ–92 также выросли на 1%, до 57,83 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.
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Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
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ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

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