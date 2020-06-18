Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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Начальник владимирского юридического института обвиняется в поборах
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Довод 05:29
Общество
В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году
В Роспотребнадзоре добавили, что пересдача ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить свой результат, в этом году не предусмотрена.
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Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
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Lenta.ru 04:38
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В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
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Шоу-бизнес
Двойняшки Максима Галкина творчески поздравили отца с 44-летием
Сегодня, 18 июня, известный телеведущий Максим Галкин празднует день рождения.
Летидор 04:03
Политика
Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе
Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
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Футбол
ФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавируса
Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.
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В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Футбол
«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии
Inc-news.ru 03:47
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
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ТАСС 02:43
Здоровье
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Instagram, как отличить хорошего врача от плохого.
РИА Новости 05:19
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38