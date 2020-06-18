За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.

с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1,1K

Происшествия Начальник владимирского юридического института обвиняется в поборах Позже, в мае фигурантом уголовного дела стал бывший начальник Владимирского юридического института ФСИН России Валерий Морозов. 6

Общество РЖД открыли вагоны-рестораны в поездах дальнего следования «В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в сообщении.

Общество В Краснодарском крае снимают карантин Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. 52

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 5

Политика Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев. 1

Футбол ФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавируса Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы. 71

Общество В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 509

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 4,1K

Здоровье Мясников рассказал, как распознать плохого врача Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Instagram, как отличить хорошего врача от плохого. 7

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 87

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,9K

Музыка Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 115