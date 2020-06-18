Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

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Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русскомвчера в 11:04

Эксперт прокомментировал подорожание бензина АИ-95

Известиявчера в 18:26

Что произошло за день: среда, 17 июня

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Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАССвчера в 11:21

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Коммерсантъвчера в 09:28
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Происшествия

Начальник владимирского юридического института обвиняется в поборах

Позже, в мае фигурантом уголовного дела стал бывший начальник Владимирского юридического института ФСИН России Валерий Морозов.
Довод 05:29
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Общество

В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году

В Роспотребнадзоре добавили, что пересдача ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить свой результат, в этом году не предусмотрена.
RT на русском 04:18
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Общество

РЖД открыли вагоны-рестораны в поездах дальнего следования

«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в сообщении.
РБК 05:13
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
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Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Территория новостей 04:24
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
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Шоу-бизнес

Двойняшки Максима Галкина творчески поздравили отца с 44-летием

Сегодня, 18 июня, известный телеведущий Максим Галкин празднует день рождения.
Летидор 04:03
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Политика

Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе

Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
REGNUM 03:28
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Футбол

ФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.
RT на русском вчера в 11:02
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Общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Футбол

«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии

Inc-news.ru 03:47
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Кино

Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix

Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
Ридус 15 июня в 17:35
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
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Здоровье

Мясников рассказал, как распознать плохого врача

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Instagram, как отличить хорошего врача от плохого.
РИА Новости 05:19
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,9K
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
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Музыка

Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире

Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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