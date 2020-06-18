с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Политика Умер экс-глава Чувашии Игнатьев Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом РИА Новости сообщил врио главы региона Олег Николаев. 2,1K

Общество В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 30

Политика Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля. 10K

Общество В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами. 2

Общество В России предлагают законсервировать все мусоропроводы Общественные организации выступили с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах России как источник антисанитарии, неприятного запаха и шума в подъездах. 1,3K

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Общество Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка. 38

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал". 1

Шоу-бизнес Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня. 85

Общество Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко. 582

Игры Мрачная сказка в стиле Тима Бёртона: EA анонсировала новую приключенческую игру Lost in Random Судя по имеющимся кадрам, Lost in Random представляет из себя экшен-приключение, выполненное в визуальном стиле, в котором отчетливо прослеживается влияние работ Тима Бёртона.

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой. 13

Армия и оружие «Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков. 6

Происшествия Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). 78

Политика Трамп опасается проигрыша на президентских выборах в 2020 году Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте, которое активно поддерживают демократы. 40

Общество В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 354