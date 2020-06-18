с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 216

Общество В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался. 1

Политика Администрация Facebook удалила посты Трампа из-за символики нацистов В четверг, 18 июня, была удалена серия рекламных публикаций на странице избирательного штаба Президента США Дональда Трампа в социальной сети «Фэйсбук». 1

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,2K

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,2K

Культура Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Общество Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии. 48

Энергетика Цена нефти Brent превысила $42 за баррель Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии.

Политика Собянин разъяснил поправку о президентских сроках Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 57

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 35

Авто На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года. 8

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 688

Здоровье В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией Как пневмония заболевание протекает в 40% - 224 случая. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ - 43%.

Общество В Турции Владимира Зеленского «женили» на Вере Брежневой Сообщая о болезни Елены Зеленской, турецкие корреспонденты опубликовали в Интернете и в печатной версии газеты фотографии Владимира Зеленского с женой и детьми, вот только жена и дети политика оказались ненастоящими.

Происшествия Сотрудники детского сада в Карелии заболели коронавирусом Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников выявлен COVID-19, сообщается в паблике администрации Олонецкого района.