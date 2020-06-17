Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

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Эхономика: Цены на бензин на Петербургской товарно-сырьевой бирже бьют рекорды

Эхо Москвы05:34

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Коммерсантъвчера в 09:28

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАССвчера в 11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русскомвчера в 11:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Футбол

«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера

Российская газета 06:27
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Происшествия

Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах

Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете.
Lenta.ru 05:45
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов прокомментировал слухи о расставании с Барбарой Пино

В Сети судачат о том, что Антон Криворотов и Барбара Пино расстались. Мы связались с экс-«холостяком», чтобы узнать правду из первых уст.
Woman.ru вчера в 08:10
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Экономика

Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
REGNUM 06:10
12
Общество

Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год

Вести.Ru 06:10
Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru вчера в 16:28
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Происшествия

Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
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Политика

Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения предполагаемому убийце чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:34
17
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Здоровье

Мясников рассказал, как распознать плохого врача

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого.
РИА Новости 05:19
36
Футбол

У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус

Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РБК 06:02
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
10
Здоровье

В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
6
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

Спорт день за днем вчера в 17:21
Космос

Зонд Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу

В сообщении отмечается, что зонд Parker Solar Probe подходил к Солнцу и на более близкое расстояние, однако он не имел аппаратуры, которая позволяла бы ему снимать с такого расстояния непосредственно Солнце.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:57
Политика

Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
14
Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
36
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
47
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
693
Шоу-бизнес

Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым

Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости вчера в 17:24
45
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
564
Общество

Игровая студия CD Projekt RED открыто поддержала извращенцев

Радужный флаг, символ поддержки ЛГБТ-сообщества, появился на аватарке игровой студии CD Projekt RED в соцсетях, 15 июня его разместили на странице компании в Facebook.
ИА Красная Весна 06:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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