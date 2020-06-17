Энергетика
РИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
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Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах
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Lenta.ru 05:45
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Woman.ru вчера в 08:10
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Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам
Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
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Кино
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Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
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Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
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Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения предполагаемому убийце чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:34
Общество
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Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Здоровье
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РИА Новости 05:19
Футбол
У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус
Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Общество
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Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
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«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
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Зонд Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
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Политика
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
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Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
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Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
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Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости вчера в 17:24
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Игровая студия CD Projekt RED открыто поддержала извращенцев
Радужный флаг, символ поддержки ЛГБТ-сообщества, появился на аватарке игровой студии CD Projekt RED в соцсетях, 15 июня его разместили на странице компании в Facebook.
ИА Красная Весна 06:49