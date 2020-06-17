С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.

с чего всё началось

Стоимость бензина Аи-95 на бирже побила новый рекорд, достигла 57,31 тыс. руб. за тонну - данные торгов.

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