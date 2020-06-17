Энергетика
ТАСССтоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на бирже побила новый рекорд, достигла 57,31 тыс. руб. за тонну - данные торгов.
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с чего всё началось
С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.РБКвчера в 09:34
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Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны по итогам заседания приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.
Деловое.ТВ вчера в 13:04
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Политика
Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Экономика
Польша принесла свою экономику в жертву политическим амбициям США
Польское руководство рассчитывало на отличную перспективу развития партнерства с США, но, похоже, этому не суждено случиться.
Госновости 06:24
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов
Российская газета 06:37
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 01:04
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейное фото
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru вчера в 13:29
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Попова оценила вероятность второй волны коронавируса осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью в России может начаться вторая волна эпидемии коронавируса, отметив при этом, что страна готовится, в том числе, и к такому сценарию.
Московский Комсомолец 06:00
Футбол
«Ростов» не сыграет с «Сочи» из-за 6 случаев заражения коронавирусом
Напомним, что в ростовском клубе были зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом из-за чего команду ожидает две недели карантина.
REGNUM вчера в 10:52
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с двухмесячной дочерью
На снимке Кравец стоит со своим супругом Аркадием Водаховым у входа в частную московскую клинику, где появилась на свет ее дочь.
Народные новости 16 июня в 05:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Футбол
Давид Луис винит себя в поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити»
Спорт день за днем 01:30
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Общество
Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ для улучшения результата в 2020 году.
Газета.Ru 04:27
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» ориентировочно состоится 3 ноября 2020 года.
Профиль вчера в 21:00