Энергетика
BFM.ruЦена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень
Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень. На международной товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге тонна Аи-95 стоит почти 57 тысяч рублей, пишет «Интерфакс». Агентство отмечает, что это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
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с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБКвчера в 09:34
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Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета вчера в 19:30
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Единоборства
Глава UFC назвал четверку величайших бойцов
Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
Lenta.ru вчера в 12:28
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Кино
Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon
NewInform вчера в 09:24
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Путешествия
Слишком дорогим оказался отдых в Крыму для россиян
Основной причиной отказа отечественных туристов от отдыхе в Крыму оказывается дороговизна.
Цензуры.Нет 16 июня в 08:05
Здоровье
Сбербанк запустил новый медицинский сервис
Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru вчера в 04:27
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Технологии
Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google
«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета вчера в 17:23
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 июля
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлевает до 31 июля адаптивный карантин, предусматривающий принятие региональными властями решения по введению или отмене ограничений в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском вчера в 08:14
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 16 июня в 19:46
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Ираке
По сообщениям министерства национальной обороны Турции, Анкара начала на севере Ирака новую операцию под названием Pence-Kartal против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Expert.ru 15 июня в 02:59
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Здоровье
Объяснен стремительный рост заражений коронавирусом в Бразилии
Названы причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 20:39
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57