За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.

с чего всё началось

Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень. На международной товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге тонна Аи-95 стоит почти 57 тысяч рублей, пишет «Интерфакс». Агентство отмечает, что это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень

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