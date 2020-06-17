Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.
РБК09:34

Подробнее о событии

Почему бензин в России снова подорожал

Петербургский дневник18:04

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новости19:01

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБК09:34

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Фонтанка.Ру12:20

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАСС11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русском11:04

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс13:50
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Общество

В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
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Экономика

Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер

В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru 10:28
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана 18:47
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Происшествия

В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков

Конфликт с применением газовых баллончиков произошел на платформе станции метро "Театральная" в Киеве, правоохранители задержали двух человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
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Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Происшествия

Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов

ИА Красная Весна 15:51
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Экономика

Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

Москва, 17 июня 2020, 21:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению увеличения налоговых сборов с богатых.
REGNUM 14:06
2,3K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
80
Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Кино

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,6K
Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело 11:28
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Авто

В Беларуси стартовала сборка кроссоверов Changan

110km.ru вчера в 07:29
5
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК 16:52
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Наука

Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов

Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.
Индикатор 10:37
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Футбол

Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона

Sport.ru вчера в 18:28
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
6
Единоборства

Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным

Нева Спорт 16:28
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Политика

Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине

Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
Московский Комсомолец 18:34
Общество

Клинцевич ответил Киркорову после его клипа в символах ВДВ

Символы Воздушно-десантных войск — тельняшка и берет никак не вяжутся с новым клипом певца Филиппа Киркорова, в котором он «совершает некоторые телодвижения и говорит некие слова», которые в ВДВ могут расценить, как порочащие честь и достоинство военнослужащих этого рода войск.
Петербургский дневник 17:36
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться

Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в июле 2019-го российского президента Владимира Путина, отказался извиняться за свои слова.
Lenta.ru 17:11
Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
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