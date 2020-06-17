Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБКвчера в 09:34

Подробнее о событии

Аи-95 на бирже подорожал до исторического максимума. Что будет с ценами на АЗС?

BFM.ru05:07

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Коммерсантъвчера в 09:28

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАССвчера в 11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русскомвчера в 11:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБКвчера в 09:34

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество

В Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса за сутки

За сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:56
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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ 15 июня в 20:19
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отклонил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
5,9K
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
4,1K
Шоу-бизнес

Двойняшки Максима Галкина творчески поздравили отца с 44-летием

Сегодня, 18 июня, известный телеведущий Максим Галкин празднует день рождения.
Летидор 04:03
3
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной

Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru вчера в 11:38
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Здоровье

В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
3,8K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
604
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Экономика

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия вчера в 17:15
Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru вчера в 08:51
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Происшествия

Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги

Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня вчера в 04:49
2
Происшествия

Медведь напал на сахалинку в холмском СНТ

Жительница Холмска позвонила в редакцию информагентства и сообщила о нападении медведя на женщину в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Железнодорожник", располагающемся в районе остановочного пункта Николайчук.
Сахалин.Инфо 05:09
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 16 июня в 04:04
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Шоу-бизнес

Звездное пополнение: Любовь Успенская пришла на телепроект «Дом-2»

Сегодня, 17 июня, в эфире телеканала ТНТ в реалити-шоу «Дом-2» появится знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская.
Телепрограмма вчера в 06:37
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
1
Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
152
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Авто

Kia опубликовала изображение нового минивэна Carnival

Корейская компания Kia в III квартале 2020 года начнет продажи минивэна Carnival четвертого поколения.
Известия 04:11
1
Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.
НТВ 04:18
1
Авто

В первой половине июня цены на автомобили изменили 18 марок

Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 01:04
4
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
89
Общество

В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных

Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
7
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
115
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