с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Автоспорт Экс-пилот «Ф-1» Дзанарди остается в тяжелом состоянии после операции Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП и перенесший операцию, остается в тяжелом состоянии, говорится в заявлении больницы в итальянской Сиене, куда был доставлен пострадавший. 1

Общество Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме родился Президент России Владимир Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме появился на свет.

Политика Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире Президент надеется, что вакцина от коронавируса появится совсем скоро, а лекарства от COVID-19 в России уже есть - причем лучшие в мире. 111

Шоу-бизнес Победительница «Евровидения» Джамала стала мамой во второй раз Известная украинская крымскотатарская исполнительница и актриса Джамала, победившая несколько лет назад в музыкальном конкурсе «Евровидение», сообщила, что во второй раз познала радость материнства.

Политика В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». 16

Общество Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). 71

Происшествия В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого. 155

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.

Хоккей Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Общество Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить. 2

Футбол «Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы. 521