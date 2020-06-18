Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.
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с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов
 по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru18 июня в 11:26

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Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Комсомольская правда18 июня в 15:08

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Газета.Ru18 июня в 15:06

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новости17 июня в 19:01

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК18 июня в 08:25

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

ТАСС18 июня в 07:03

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Коммерсантъ18 июня в 09:48

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс17 июня в 13:50
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Вести.Ru 06:10
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Автоспорт

Экс-пилот «Ф-1» Дзанарди остается в тяжелом состоянии после операции

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РИА Новости 05:55
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Общество

Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссе

Залило часть Варшавского шоссе неподалеку от метро Южная.
Комсомольская правда 08:25
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Общество

Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме родился

Президент России Владимир Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме появился на свет.
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Президент надеется, что вакцина от коронавируса появится совсем скоро, а лекарства от COVID-19 в России уже есть - причем лучшие в мире.
Российская газета 07:57
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Политика

Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве

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Общество

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
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Газета.Ru 08:29
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Победительница «Евровидения» Джамала стала мамой во второй раз

Известная украинская крымскотатарская исполнительница и актриса Джамала, победившая несколько лет назад в музыкальном конкурсе «Евровидение», сообщила, что во второй раз познала радость материнства.
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Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
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Общество

Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам

Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 18 июня в 10:44
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Политика

Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2»

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Происшествия

В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон

Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
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Экономика

РФ намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Москва планирует разорвать с Кипром действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Газета.Ru 18 июня в 21:01
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
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Хоккей

Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
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Происшествия

Знакомый семьи погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о повороте в деле

Знакомый семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что в резонансном деле может смениться потерпевший.
Газета.Ru вчера в 04:44
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Музыка

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС 06:18
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В России создан биоразлагаемый сплав для костных имплантатов

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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
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Общество

Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить.
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Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Шоу-бизнес

Канделаки унизила Собчак после обвинений в использовании фотошопа

Обмен колкостями между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки вышел на новый уровень.
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone уже в понедельник

Уже в следующий понедельник, 22 июня, Apple может объявить о переименовании ряда своих ключевых продуктов.
Российская газета вчера в 09:47
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Политика

Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь

Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
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Авто

В России 18 марок изменили цены на свои автомобили с начала июня

Из всех 18 марок на весь модельный ряд подняли цены УАЗ, автомобили которого стоят теперь на 2,7-3,9% дороже, японская компания Subaru (на 3,4 – 7,3%) и корейский Genesis, чьи машины теперь дороже на 1,1 – 2,4%. Так, УАЗ «Патриот» в самой минимальной комплектации теперь стоит от 710 910 тысяч рублей, а «Хантер» – от 663 300 рублей.
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Единоборства

Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе

RT на русском вчера в 14:12
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