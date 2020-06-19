с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 881

Шоу-бизнес Телеведущая выложила голые фото и взорвала Сеть 56-летняя Лиза Ринна теледива попозировала абсолютно голой в разных моделях солнцезащитных очков марки на сером фоне.

Политика Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 295

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью. 15

Происшествия Взрыв произошел в парикмахерской в центре Петербурга Взрыв прогремел в парикмахерской, расположенной на улице Садовой в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в пятницу, 19 июня, РЕН ТВ. 7

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 5

Гаджеты Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299 Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.

Политика Путин и Лукашенко договорились «продолжить разговор в Москве» Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Москве для обсуждения вопросов экономики. 20

Происшествия В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 7

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 10

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 1

Футбол «Саутгемптон» на выезде разгромил «Норвич» Футболисты «Норвича» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии уступили «Саутгемптону».

Здоровье Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области. 2

Политика Воробьев рассказал Путину о бывшей «как мама или сестра» Голиковой Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом Владимиром Путиным поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса. 2

Общество Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей. 101